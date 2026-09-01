La vittoria di Cagliari ha regalato all’Inter tre punti e anche una certezza in più per il futuro: Benjamin Pavard è tornato pienamente dentro al progetto nerazzurro. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il difensore francese sembrava destinato a lasciare Milano durante l’estate, ma nelle ultime settimane è riuscito a ribaltare completamente la propria situazione. Il lavoro svolto ad Appiano e l’atteggiamento mostrato durante la preparazione hanno convinto Cristian Chivu a concedergli una nuova opportunità.

Chivu: "Non ho mai dubitato del suo valore"

Dopo il successo in Sardegna, il tecnico ha fatto chiarezza sul rapporto con il francese. "C'è stata un po' di incomprensione per la mia scelta, per quello che era accaduto durante l'estate. Ma io non ho mai messo in dubbio il valore del giocatore". Chivu ha poi ribadito la propria considerazione per Pavard, definendolo un giocatore di altissimo livello: "Benji è un top".

Pavard torna una risorsa importante

Il francese si è rimesso in gioco con disponibilità e intensità, riconquistando progressivamente spazio nelle rotazioni difensive. Anche il legame con Milano ha avuto un peso nella sua scelta di restare: Pavard si è sposato, è diventato padre e si sente ormai pienamente inserito nell’ambiente nerazzurro. Il mercato potrebbe dunque non riservare altre sorprese. Salvo offerte particolarmente importanti, il futuro di Pavard dovrebbe essere ancora all’Inter, dove Chivu ha ritrovato un’alternativa di livello per una stagione ricca di impegni.