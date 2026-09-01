L’Inter ha iniziato la stagione mostrando una capacità offensiva impressionante. Contro il Monza sono arrivati 4 gol con 13 conclusioni, mentre a Cagliari i nerazzurri hanno segnato una sola volta nonostante 31 tiri complessivi. Ancora più significativo il dato degli expected goals: 1,05 xG contro il Monza e 3,67 contro il Cagliari. Numeri che raccontano una squadra capace di creare con continuità, anche se non sempre precisa sotto porta.

Segnano tutti i reparti

La produzione offensiva non riguarda soltanto gli attaccanti. Tra le punte ha segnato finora soltanto Pio Esposito, mentre Lautaro è ancora a secco. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, a incidere maggiormente è stato il centrocampo, con Calhanoglu a quota due gol e Zielinski a uno, senza dimenticare il contributo della difesa con Bisseck. Proprio Esposito, intanto, è atteso al rinnovo: il suo agente sarà in sede per formalizzare il nuovo contratto fino al 2031.

Niente quinta punta, Chivu punta sulla rosa attuale

L’Inter aveva valutato l’inserimento di un giocatore offensivo più creativo, capace di saltare l’uomo e accendere le partite bloccate. L’eventuale operazione sarebbe però dipesa da una cessione, con Luis Henrique indicato come possibile sacrificato. L’uscita non si è concretizzata e Chivu ha preferito tutelare l’equilibrio della rosa. Anche perché molte armi devono ancora essere sfruttate: Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Bonny e Spence hanno avuto poco o nessuno spazio. In particolare Bonny e Diouf potrebbero aggiungere proprio quella capacità di accelerare e creare superiorità che il tecnico cercava sul mercato.