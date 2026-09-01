Inter-Napoli, Real Madrid-Inter e, infine, Inter-Udinese, luendì 14 settembre a San Siro. Nonostante la terza partita sia senza dubbio la meno attraente delle tre per fascino dell'avversaria, anch'essa porta con sé una curiosità degna di nota. Come spiega la Gazzetta dello Sport, è anomalo per l'Inter giocare di lunedì sera. Ai nerazzurri non succedeva da più di un anno e mezzo, dal febbraio 2025, di scendere in campo in quel momento della settimana.

Come riporta la rosea, "sabato 12 e domenica 13 settembre all'Ippodromo di San Siro (adiacente allo stadio) ci saranno le due date del concerto di Marracash e Guè per i dieci anni dell'album Santeria, con decine di migliaia di persone attese nell'area". Per ragioni d'ordine pubblico, dunque, non è possibile una sovrapposizione di eventi tra i due impianti. Di conseguenza, la partita ha ceduto il passo al concerto, dando all'Inter un giorno di riposo in più dopo l'affascinante trasferta del Bernabeu di martedì 8 settembre.