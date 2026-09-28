In virtù del tuffo di testa vincente con cui ha aggiunto il suo nome nel tabellino marcatori di Turchia-Italia 1-4, Francesco Pio Esposito è diventato il secondo giocatore ad aver segnato più di cinque gol - sei in undici presenze nel caso dell'attaccante dell'Inter - con la maglia azzurra prima di compiere 21 anni. Prima di lui ci era riuscito solo il leggendario Giuseppe Meazza (11 reti). Lo evidenzia Opta

Sezione: Stats / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 23:25
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.