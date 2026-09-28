In virtù del tuffo di testa vincente con cui ha aggiunto il suo nome nel tabellino marcatori di Turchia-Italia 1-4, Francesco Pio Esposito è diventato il secondo giocatore ad aver segnato più di cinque gol - sei in undici presenze nel caso dell'attaccante dell'Inter - con la maglia azzurra prima di compiere 21 anni. Prima di lui ci era riuscito solo il leggendario Giuseppe Meazza (11 reti). Lo evidenzia Opta.