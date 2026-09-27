In casa Italia, come evidenzia il sito ufficiale della Nazionale italiana, il CT Roberto Mancini recupererà Bastoni, squalificato con il Belgio, e schiererà necessariamente un undici diverso da quello sceso in campo a Roma. Anche perché, per non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento in Turchia, il Ct ha deciso di organizzare un programma di allenamento specifico al CTF di Coverciano per 10 calciatori (Ahanor, Barella, Coppola, Inacio, Kouadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma).

Accertata l’indisponibilità per le prossime tre gare, è invece tornato a casa Nicolò Zaniolo: “Qualche cambiamento ci sarà, anche perché è impossibile giocare quattro partite così ravvicinate. E poi è importante misurare i giovani in incontri difficili”, ha detto in conferenza stampa il tecnico.

Il recupero di Bastoni rappresenta un tassello sicuramente rilevante per il reparto arretrato che sta soffrendo davvero tanto in questa prima parte di Nations League, come abbiamo visto venerdì contro il Belgio.