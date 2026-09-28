Bursa per cancellare Zenica. L'imperativo vale in particolare per Alessandro Bastoni, che di quell'infausta serata di marzo contro la Bosnia-Erzegovina fu uno dei primi protagonisti in negativo. A sei mesi di distanza, e superata anche la squalifica derivata dall'espulsione rimediata in quel match maledetto, picco negativo di un momento personale tormentato, il difensore dell'Inter ha l'opportunità di riprendersi la Nazionale. "Roberto Mancini gli ha parlato a lungo in questi giorni ed è orientato a restituirgli il posto in difesa: non sarà come giocare nell’Inter, perché il sistema a quattro si basa su movimenti e scalate differenti. Ma sarà comunque il primo passo di una risalita, da colonna del gruppo che si sta ancora scrollando di dosso le tossine bosniache", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

Indiscutibile e inossidabile

Il CT della Turchia Vincenzo Montella ha definito 'indiscutibile' un giocatore come Bastoni che ha vinto tanti titoli e giocato due finali di Champions League. E lo stesso Mancini, che concesse al ragazzo di Castelmaggiore la prima vetrina azzurra nell'ormai lontano 2020, ha garantito sull'affidabilità di Bastoni, che con l'Inter si sta progressivamente rilanciando e che soprattutto all'Inter è forse l'unico giocatore che non ha un vero e proprio ricambio nella rosa di Cristian Chivu. "Un po’ perché si fida dell’alternativa adattabile alla posizione di centrale sinistro, Carlos Augusto, un po’ perché Bastoni è un corazziere che non si stanca mai. Dotato di ottime capacità di recupero, non soffre le partite ravvicinate ed è quindi quasi immunizzato dalle logiche del turnover. Se non succedono cose strane nella palude di Bursa, giocherà anche venerdì a Parigi contro la Francia. Questa si chiama fiducia".