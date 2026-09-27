Grande chance oggi per Aleksandar Stankovic: il giovane centrocampista dell'Inter partirà infatti dal primo minuto con la maglia della Serbia nella partita di Nations League in programma alle ore 18 contro i Paesi Bassi al Marakana di Belgrado. Stankovic verrà schierato dal CT Veljko Paunovic nel pacchetto di trequartisti alle spalle dell'unica punta Dejan Joveljic. In panchina il fratello Filip. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 27 settembre 2026 alle 17:02
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.