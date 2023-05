Le occasioni di mercato vanno colte, soprattutto quando c'è poco da investire. Un mantra che Beppe Marotta sottolinea spesso e volentieri. E in vista della prossima sessione negli ultimi giorni una possibile occasione è stata proposta proprio ai nerazzurri. Si tratta di Luka Romero, jolly offensivo della Lazio in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. I discorsi per il rinnovo con i biancocelesti si sono interrotti di fronte alle richieste di commissione per la firma, ritenute troppo esose. Per questo l'agente Fali Ramadani si sta muovendo offrendo l'argentino classe 2004 ad altri club, compresa proprio l'Inter.

Romero è giovane ma ha già dimostrato di poter di valere palcoscenici importanti, inoltre è tatticamente duttile perché pur essendo una seconda punta-trequartista è in grado di muoversi anche sugli esterni. Insomma, sarebbe il classico investimento su un prospetto interessante, magari da fare crescere in prestito altrove. Investimento contenuto, visto che lo stipendio sarebbe tra il milione e il milione e mezzo. Il vero problema anche in Viale della Liberazione sarebbe lo stesso che ha bloccato il rinnovo con la Lazio: i costi della commissione, 5 milioni di euro, giudicati troppi per un 19enne che difficilmente sarebbe parte della prossima rosa.

Riflessioni in corso presso la dirigenza nerazzurra, perché il giocatore piace ma bisogna cercare di contenere i costi e ogni euro investito va soppesato.

