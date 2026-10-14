Cheveyo Tsawa, centrocampista del Bruges, commenta in esclusiva per FcInterNews la vittoria per 4-3 della formazione belga sui nerazzurri milanesi, direttamente dalla mixed zone del Meazza.

Congratulazioni per la vittoria, vi aspettavate una partita di questo tipo a San Siro?

“Sì, a essere onesti il nostro allenatore aveva preparato molto bene la gara, sapevamo cosa aspettarci, siamo venuti qui per vincere, non è stata una sorpresa. Poi chiaramente l’Inter è una grande squadra, si tratta di una grande vittoria per noi”.

Cosa vuol dire per voi vincere a San Siro, contro l’Inter, alla Scala del Calcio?

“Una sensazione incredibile, giocare e vincere in questo stadio incredibile… Un’emozione che non si può descrivere a parole”.

Come ha visto l’Inter? Ha giocato come vi aspettavate?

“Sono una bella squadra, con tanti giocatori di qualità, penso che potranno avere come noi una stagione di successo. Ma in Champions ogni partita è difficile, siamo venuti qui per giocare un match complicato e alla fine abbiamo vinto”.

Avete sicuramente meritato la vittoria, avreste potuto segnare 6-7 gol. Ma non pensa che l'atteggiamento dell’Inter vi abbia agevolato? Con i difensori altissimi, vicini ai centrocampisti…

“Sì, sapevamo del pressing aggressivo, ma pure che con le nostre qualità avremmo potuto farcela. L’abbiamo dimostrato in campo, siamo stati coraggiosi e abbiamo portato a casa la ricompensa”.

Cosa mi dice di Sommer e di Tresoldi, che potrebbe giocare anche per l’Italia…

“Tresoldi è un giocatore fortissimo, sarà una decisione delle Nazionali, è una grande opzione per Italia, Argentina e Germania, dipenderà da lui. Ha grandi qualità e le ha dimostrate anche contro l’Inter. Sommer è un grande portiere, che prestazione anche contro i nerazzurri! Ha compiuto dei grandi salvataggi contro il suo vecchio club e ci ha aiutato a vincere il match”.