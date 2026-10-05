Inizia l'avvicinamento a Inter-Parma e per Cristian Chivu ci sono almeno due motivi per sorridere. Il primo è senza dubbio il rientro in gruppo di Hakan Calhanoglu, come anticipato negli ultimi giorni. Il turco dovrebbe aver smaltito ormai il problema muscolare subito qualche settimana fa e sarà della sfida contro i gialloblu, da capire se dall'inizio o a gara in corso.

Anche Ange-Yoan Bonny ci sarà: per lui sono terminati ormai gli impegni con la Costa d'Avorio e il giocatore è già al lavoro ad Appiano Gentile in vista della gara da ex di sabato. Molti più dubbi per John Stones. L'ex City, infortunatosi contro l'Udinese, si è allenato a parte e in questo momento resta l'unico infortunato per l'Inter.