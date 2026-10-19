Lo Shakhtar Donetsk è partito questa mattina intorno alle 8:30 dall'Ucraina e arriverà questa sera alle 20 a Milano. Il tragitto del club ucraino, compresi i controlli alle varie frontiere, prevede una tempistica molto più lunga rispetto a quella normale. I minatori sono scesi in campo nella giornata di sabato e hanno fatto un allenamento di scarico, oltre a una seduta normale, fino a questo momento. Ci sarà, ovviamente, la rifinitura a Milano. Viaggia tutta la rosa, anche i calciatori che non giocheranno. Non ci sarà il pranzo UEFA in segno di rispetto all'invasione russa in Ucraina.