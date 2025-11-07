Cambio in panchina anche in casa Fiorentina: Paolo Vanoli raccoglie l'eredità di Stefano Pioli, fresco di divorzio dai viola dopo il drammatico avvio di stagione.

"ACF Fiorentina - si legge nella nota del club gigliato - comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi".