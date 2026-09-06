"Gianni Infantino si candiderà per la rielezione nel 2027". Lo afferma il portavoce dell'attuale numero uno della FIFA: "Il presidente lo ha annunciato ad aprile. Ovviamente, non è cambiato nulla". La decisione arriva nonostante le prese di posizione di UEFA e CONMEBOL contro lo stesso Infantino. Nel frattempo, anche la FIGC ha ritirato il suo sostegno al leader dell'organo di governo mondiale del calcio. Le elezioni si terranno il 18 marzo 2027 all'interno del 77° Congresso FIFA, previsto a Rabat in Marocco.