C’è ancora un’incognita importante in casa Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid di José Mourinho. Come ribadito da La Gazzetta dello Sport, Federico Dimarco è alle prese con una lieve distorsione al ginocchio sinistro rimediata durante la vittoria in rimonta contro il Napoli. Il problema aveva costretto l’esterno nerazzurro a lasciare il campo nel corso della ripresa. Gli accertamenti hanno comunque escluso conseguenze serie e l’infortunio non desta particolare preoccupazione.

Oggi la decisione sulla convocazione

Resta però da capire se Cristian Chivu deciderà di portare Dimarco con la squadra a Madrid. L’Inter non vuole correre rischi e la decisione definitiva dovrebbe arrivare nella mattinata di oggi. Anche in caso di convocazione, appare comunque difficile immaginare l’esterno italiano titolare al Bernabeu.

Carlos Augusto pronto a sostituirlo

In caso di forfait, Chivu dovrebbe affidarsi a Carlos Augusto sulla corsia sinistra. Il brasiliano ha già dato ottime risposte contro il Napoli, entrando nella ripresa e contribuendo in maniera concreta alla rimonta nerazzurra. Tutto porta quindi verso una sua presenza dal primo minuto contro il Real Madrid, mentre con Dimarco la parola d’ordine resterà prudenza.