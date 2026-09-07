I cambi hanno avuto un peso enorme nella rimonta dell’Inter contro il Napoli. Thuram, Jones, Carlos Augusto, Calhanoglu e Bonny sono entrati nella ripresa e tutti hanno contribuito, in maniera diversa, al ribaltone nerazzurro. Tra i giocatori che hanno lasciato le impressioni migliori - scrive Il Corriere dello Sport - c’è soprattutto Curtis Jones. Alla seconda presenza con l’Inter, il centrocampista inglese ha mostrato intensità, dinamismo, qualità e personalità, entrando anche nell’azione che ha portato al gol decisivo di Lautaro. "Grazie ai miei compagni, mi sento libero di essere me stesso. Mi sento già a casa", ha raccontato l’ex Liverpool, il cui inserimento nel gruppo sembra procedere rapidamente.
Jones può partire dal primo minuto
Secondo il quotidiano, proprio il Santiago Bernabeu potrebbe diventare il teatro della prima presenza da titolare di Jones con la maglia nerazzurra. Cristian Chivu ha già dimostrato di voler utilizzare con continuità il turnover tra Serie A e Champions League. In mezzo al campo dovrebbero tornare Calhanoglu in regia e Barella, mentre per l’ultima maglia il ballottaggio sarebbe soprattutto tra Mkhitaryan e Jones, con l’inglese favorito.
Thuram con Lautaro, Luis Henrique spera
Anche in attacco sono previste novità, con Marcus Thuram pronto a tornare dal primo minuto accanto a Lautaro Martinez. In difesa sembra invece difficile rinunciare a Yann Bisseck, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Sulla corsia destra potrebbe esserci una chance per Luis Henrique, nonostante le buone risposte offerte da Diouf. Chivu, insomma, può contare su un ventaglio di alternative sempre più ampio. Una profondità già decisiva contro il Napoli e che potrebbe diventare un’arma fondamentale anche nella notte di Madrid.
Autore: Ludovica Ferrante
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