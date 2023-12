Pessime notizie per José Mourinho dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi Paulo Dybala, dopo l'infortunio accusato domenica contro la Fiorentina: l'argentino, secondo quanto filtra da Trigoria, si è procurato una lesione e dovrà stare ai box per le prossime tre settimane, saltando di conseguenza le gare contro Sheriff, Bologna, Napoli e Juventus. L'obiettivo della Joya, riferisce Vocegiallorossa.it, è quella di recuperare in tempo per Roma-Cremonese, ottavo di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 3 gennaio, alle 21.