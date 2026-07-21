Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus oggi Head of Competition della Kings League, si concede ai microfoni di Tuttosport in avvicinamento alla Kings World Cup Clubs, la competizione internazionale per club legata al torneo che dal 26 luglio al 1° agosto si svolgerà a Milano. Marchisio che parla anche della situazione del suo ex club: "Secondo me bisogna ricostruire tutta la squadra. Perché se è vero che l’anno scorso c’è stato un momento in cui hai rischiato di arrivare secondo, alla fine sei persino uscito dalla zona Champions. Anche se l’ultimo campionato ci ha detto che c’è grande equilibrio, tolta l’Inter non vedo squadre così tanto avanti rispetto alla Juve. Però sicuramente l’organico è da rinforzare".

La finale Mondiale più giusta? Senza l'Argentina

Marchisio ha anche parlato dell'ultimo Mondiale e della finale di domenica: "Che finale è stata? Quella della qualità, da una parte, e del carattere e della forza del gruppo dall’altra. L’Argentina ha provato a resistere il più possibile per tenerla aperta ma a mio avviso, con tutto il rispetto, c’era un divario significativo. La Spagna ha meritato questo Mondiale. Forse Spagna-Francia sarebbe stata la finale più giusta per la reale forza dei giocatori e delle squadre. Però abbiamo assistito a un Mondiale importante ed è bello vedere quanta qualità c’è in giro per il mondo. Di contro è stato molto triste perché noi non abbiamo partecipato, in realtà manchiamo da un po’ di edizioni".