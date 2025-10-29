Gianluca Mancini punta l'imminente sfida contro il Parma e 'dimentica' l'Inter e le altre sconfitte della Roma in questo campionato. Il difensore giallorosso ne parla ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match dell'Olimpico: "La cosa più importante è quello che stiamo facendo, cioè pensare a noi e migliorare di partita in partita. Ci sono stati degli inciampi, ma fanno parte di un percorso. Stasera non pensiamo alla classifica: abbiamo una partita tosta da affrontare, contro una buona squadra, e cercheremo di dare il massimo per portare a casa tre punti".