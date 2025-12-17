Intercettato dai giornalisti a margine del brindisi di Natale organizzato sdall'Udinese, Gianluca Nani, Group Technical Director del club bianconero, commenta anche l'annata di Omar Solet, colonna difensiva dei friulani monitorato anche dall'Inter per il prossimo futuro: "Nelle slide che abbiamo appena visto ci sono 4-5 gol, il primo a sorridere e abbracciare il compagno è Solet: questo dimostra attaccamento, partecipazione e quindi da questo punto di vista è assolutamente presentissimo. Questo devo dire che è veramente un grande gruppo da questo punto di vista, non ci sono brutte persone, non ci sono cattivi professionisti".

Nani, come riporta TuttoUdinese.it, aggiunge anche che "Solet come caratteristiche è un giocatore che ha una grandissima qualità, sa di averla, si sente sicuro e a volte magari può essere portato a eccedere in questa sicurezza. Di Solet possiamo dire che è un giocatore talmente forte che rimaniamo impressionati quando fa un errore, ma durante la partita l'errore lo fanno tutti: insomma domenica ha avuto un mancato intervento a pochi minuti dalla fine e quindi questo è il risaltato agli occhi, ma è un calciatore di cui siamo contentissimi, è uno dei calciatori più seguiti, più richiesti, quindi non c'è alcun problema Solet, almeno da parte nostra siamo molto contenti".