"Se firmo per il quarto posto a fine stagione? Io non firmo mai, ma sarei contentissimo". Parlando a Sky Sport dopo il successo della Roma sul Como, Gian Piero Gasperini ha risposto con il sorriso sulle labbra alla domanda sulle ambizioni dei giallorossi in questo campionato. "Poi al meglio e al peggio non c'è limite - ha aggiunto Gasp -. Più che il risultato finale, in questo momento a me interessa che si faccia questo tipo di prestazioni. Quando vinci giocando bene c'è più gusto. In questo momento, siamo una buona squadra: giocare contro di noi non è facile, si è visto negli scontri diretti. Speriamo di continuare con questo spirito".