Il Napoli ritrova Romelu Lukaku, tornato tra i convocati dopo il lungo infortunio alla coscia sinistra che lo teneva bloccato in infermeria da metà agosto. L'attaccante belga, come testimoniato dagli scatti dei colleghi di TuttoNapoli.net, è volato in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, tornando a disposizione di Conte per la semifinale di giovedì contro il Milan e per l'eventuale finale contro la vincente di Bologna-Inter. 

Sezione: Il resto della A / Data: Mar 16 dicembre 2025 alle 21:40
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
