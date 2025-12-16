Tegola pesante per il Lecce, costretto a rinunciare a Medon Berisha per diverse settimane. Il centrocampista albanese è stato sottoposto a risonanza magnetica "presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra", informa il club salentino in un comunicato.

A forte rischio la presenza per la sfida di San Siro contro l'Inter del prossimo 14 gennaio, gara rinviata causa Supercoppa Italiana. I tempi necessari per il recupero sono infatti di almeno un mese. 

Sezione: Il resto della A / Data: Mar 16 dicembre 2025 alle 20:27
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
