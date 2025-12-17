Niente Inter per Berat Djimsiti. Il difensore dell'Atalanta salterà la sfida contro i nerazzurri in programma il 28 dicembre dopo che gli esami strumentali a cui si è sottoposto nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione fasciale di primo grado al muscolo bicipite femorale destro. Palladino perderà l'albanese per i match contro Genoa e Inter, con rientro previsto a gennaio 2026.