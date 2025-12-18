Raggiunto da SportMediaset prima della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, giudica positivamente l'impatto della competizione in Arabia Saudita: "Siamo veramente molto soddisfatti del successo di pubblico che sta avendo questa manifestazione, avere il tutto esaurito è la testimonianza che l'operazione di internazionalizzazione che Lega Serie A porta avanti da anni sta dando risultati. Siamo stati fermati da gente del posto con kit del Napoli o del Milan, si stanno appassionando. Sono i frutti dei risultati".

Dove si giocherà Milan-Como di Serie A?

"Si giocherà a Perth l'8 febbraio come da programmi. Con Infantino abbiamo avuto un incontro cordiale, come ogni volta. Avevamo dubbi su condizioni poste dall'AFC che ritenevamo poco praticabili, su tutte quella degli arbitri che non dovevano essere italiani. Ho parlato con Collina, mi ha dato ampie garanzie sugli arbitri asiatici dandomi qualche nome di livello. Questa condizione era la più difficile ma la accetteremo, ci sono poi altre questioni che sistemeremo nei prossimi giorni. Gli arbitri saranno asiatici".