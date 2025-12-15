Sospiro di sollievo per Matteo Gabbia: gli esami al ginocchio sinistro effettuati dal difensore del Milan dopo la partita col Sassuolo hanno escluso lesioni, per lui solo un trauma in iperestensione. Tornerà a disposizione appena il dolore sarà passato: difficile possa esserci per la semifinale di Supercoppa contro il Napoli di giovedì 18 dicembre, più probabile un recupero per l'eventuale finale di lunedì 22. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 15 dicembre 2025 alle 13:22
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print