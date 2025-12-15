Roma-Como, Mondat Night Match che chiude la 15esima giornata di Serie A, sarà anche una sfida stuzzicante tra le panchine. Un incrocio di cui Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, ha parlato così: "Gasperini è una leggenda, un allenatore che ovviamente ha 30-40 anni di esperienza più di me - le sue parole a DAZN -. Le sue squadra hanno un'identità, è bravo a convincere i suoi giocatori sul calcio che vuole fare: questa è la cosa più determinante del mister. Nutro massimo rispetto nei suoi confronti".