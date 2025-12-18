"La gara contro l'Inter ci ha lasciato autostima", ha detto Lorenzo Colombo a TMW in occasione dell'apertura del nuovo Genoa store all'aeroporto di Genova, intervista durante la quale l'attaccante del Grifone è tornato sulla gara contro i nerazzurri: "Ci ha lasciato fiducia nei nostri mezzi perché abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà la più forte del campionato. Domenica sarà un'altra gara difficile, possiamo provare a fare male" ha spiegato.

Dove possiamo arrivare?

"La salvezza è l'obiettivo principale, lo dice la classifica e lo dice il momento che abbiamo superato. Adesso c'è un miglioramento dei singoli e di conseguenza, di squadra".

Futuro?

"Mi piacerebbe rimanere, farò di tutto per convincere la società perché mi trovo bene, il Ferraris è uno stadio che amo con tifosi unici".