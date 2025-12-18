Intercettato dal Giornale di Brescia a margine della cena di Natale dell'Union Brescia, Gabriele Gori, attaccante della Leonessa, ha analizzato la sua stagione fin qui proiettandosi sulle prossime sfide:

“Credo che il mio campionato fino ad ora sia in linea con ciò che mi aspettavo, con partite in cui sono stato chiamato più volte in causa e altre meno. Per quanto riguarda il gruppo invece posso dire con certezza che l’atteggiamento è sempre stato giusto: abbiamo lavorato al massimo, senza mai risparmiarci. Poi magari i risultati non sono sempre arrivati, ma adesso siamo pronti e concentrati per affrontare l’Inter. E se Santa Lucia ci ha portato i tre punti con la Dolomiti Bellunesi, magari Babbo Natale ce li dona lunedì".