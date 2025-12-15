"Le sconfitte con Roma e Inter ci lasciano tante cose, sicuramente nessuno mi chiederà più prima e dopo la partita dell'Europa. E io sono solo contento di questo". Questa la battuta fatta a DAZN da Cesc Fabregas dopo il ko del Como all'Olimpico, il secondo consecutivo in campionato dopo quello maturato a San Siro sabato scorso. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 15 dicembre 2025 alle 23:57
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
