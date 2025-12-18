Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, si presenta davanti alle telecamere di SportMediaset a pochi minuti dal fischio d'inizio della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli: "Il mercato del Milan è recuperare in pieno tutti, non sappiamo i tempi di recupero di Gimenez. Stasera pensiamo alla partita, speriamo di andare in finale e altrimenti penseremo al campionato".

L'allenatore rossonero si sofferma anche sulla decisione della Lega Serie A di far disputare Milan-Como a Perth: "Non so ancora niente. Spero che sia un'apripista in funzione di quello che sarà il futuro del calcio, soprattutto italiano, e non un caso isolato altrimenti sarà un problema".