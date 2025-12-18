In occasione della Supercoppa italiana 2025/2026, in programma dal 18 al 22 dicembre a Riad, RESSENTIA è stata scelta dalla Lega Calcio Serie A per realizzare le sculture delle t-shirt di Bologna, Inter, Milan e Napoli, le squadre che parteciperanno alla final 4 (vedi qui).

Le quattro opere, create a partire dalle maglie ufficiali delle squadre, saranno esposte accanto al Trofeo della Supercoppa presso l'Al-Awwal Park Stadium, trasformando il momento sportivo in un tributo artistico che unisce calcio, design e memoria emotiva.

Dopo l’esperienza maturata in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa, RESSENTIA porta per la prima volta il proprio linguaggio creativo su un palcoscenico internazionale, segnando il debutto della startup italiana in un grande evento sportivo globale.

Fondata da Riccardo Colombo e Cady Gueye, RESSENTIA ha sviluppato un’inedita tecnica artigianale di cristallizzazione dei tessuti, attraverso la quale le maglie sportive vengono trasformate in sculture di design solide, leggerissime e irreversibili. Un processo artigianale, complesso e altamente elaborato, che consente di preservare la forma, il movimento e il valore simbolico del capo originale, rendendolo eterno.

Il risultato è la creazione di pezzi unici, pensati non solo come oggetti da collezione, ma come una nuova modalità di comunicazione tridimensionale, capace di raccontare lo sport attraverso l’arte, il design e l’emozione.

Le sculture realizzate per la EA SPORTS FC Supercup 2025/2026 rappresentano un tributo artistico alle squadre finaliste e ai loro tifosi, e testimoniano come l’inventiva artigianale italiana possa dialogare con i grandi eventi sportivi internazionali, valorizzandone il significato e la memoria.