Nelle ultime ore l'Inter è arrivata in Arabia Saudita, dove domani sera sarà impegnata contro il Bologna nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana (la prima tra Napoli e Milan è in programma oggi). Tanto affetto per i giocatori nerazzurri, raggiunti da alcuni tifosi a Riad: come si vede nel video di FcInterNews.it, i tre interisti Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian si sono soffermati con alcuni fan per scattare qualche foto e firmare degli autografi.

Grande affetto in Arabia Saudita per i giocatori dell’Inter ️ pic.twitter.com/mb3uwQE35z — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) December 18, 2025