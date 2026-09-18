In vista di Roma-Inter, è tempo di ipotizzare le formazioni che verranno schierate sul terreno dell'Olimpico domani alle 18. Il grande dubbio di Gian Piero Gasperini, sottolinea Il Messaggero, riguarda le fasce. Wesley ci sarà, ma il tecnico non ha ancora deciso dove schierarlo. In questi giorni è stato provato sulla destra e il motivo è facilmente intuibile. Federico Dimarco è una furia e spaventa.

E a sinistra?

Con il brasiliano su quel lato a sinistra ci finirà Nahuel Molina e il sacrificato sarà Emanuele Lulli. In caso contrario spazio al giovane terzino a destra che fino a questo momento ha giocate tutte le partite di campionato dal primo minuto e nei test atletici è avanti sull’argentino. Ultime ore per decidere, la posta in palio è alta e Gasperini sa che per vincere servirà la partita perfetta.