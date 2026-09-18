Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, l'ex portiere, allenatore e oggi opinionista Fernando Orsi ha provato a inquadrare Roma-Inter, in programma sabato alle 18 all'Olimpico: “Tra le due la favorita è l’Inter. Può essere un 50‑50 oppure un 49‑51. Sono due squadre che giocano bene e che hanno un gioco caratterizzato: secondo me potrebbe essere una partita europea di alto livello. Io mi aspetto una grande gara che testimonierà il fatto che queste due squadre, compreso il Como, saranno le protagoniste dello Scudetto. Chivu ha personalizzato il gioco di Inzaghi, però deve ancora fare tanto. Con Gasperini sono due pensieri diversi, ma entrambi danno identità alla squadra".