Arrivato negli ultimi giorni del mercato, Leonardo Balerdi è entrato in pochissimo tempo nei cuori dei tifosi della Roma. In vista della partita di domani, tocca al difensore argentino ex Olympique Marsiglia anticipare i temi della grande sfida contro l'Inter ai microfoni de Il Tempo: "L’Inter negli ultimi anni ha fatto un percorso straordinario, non possiamo ignorarlo. Ma dobbiamo preparare questa partita come tutte le altre. Dobbiamo vincere senza guardare chi abbiamo davanti. Chiaro che conoscendo le loro qualità dovremmo adattarci, ma sempre dando il cento per cento. Una partita che ci può dare il clic decisivo per il resto della stagione“.

Balerdi ha rivelato anche di avere un debole storico per la maglia giallorossa: "Mi è già capitato di dirlo in altre occasioni. Ero pazzo della maglia, dei colori. Quando ho avuto Kevin Strootman come compagno l’ho pregato di farmi avere la maglia della Roma che conservo ancora a casa. È sempre stata una delle mie preferite. Era destino che prima o poi dovessi indossarla. Ora voglio fare di tutto per rimanere qua a lungo. Personalmente sia in Nazionale che alla Roma voglio vincere un trofeo".