Intervistato dal quotidiano La Stampa, Federico Jaselli Mezza, nipote del grande Giuseppe Meazza, si sofferma sullo stadio nuovo di Milano esprimendo due auspici: "Speravo che San Siro venisse ristrutturato. Ma capisco che per i due club sarebbe stato più oneroso. Rispetto la loro scelta. Avranno fatto i loro calcoli. Ne prendo atto, ma mi auguro che non venga cancellato il riferimento a mio nonno. Sarebbe giusto che porti il suo nome una tribuna del nuovo stadio. E sarebbe bello intitolare un altro settore a Franco Baresi".