Lo stadio 'Ernesto Breda' di Sesto San Giovanni viaggia verso il sold out per Inter U23-Foggia, sfida valevole per la sesta giornata del girone C di Serie C, in programma domenica 20 settembre, con fischio d'inizio alle ore 15. I biglietti per i settori della Tribuna Principale sono già esauriti, rimane una piccola parte di tagliandi invenduti per il settore ospiti che. Il match, per la cronaca, sarà visibile anche in chiaro su Rai2. 

Sezione: News / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 17:02
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.