Gaetano Auteri, allenatore del Foggia, si è presentato in conferenza stampa prima della partenza per Sesto San Giovanni, dove domenica i rossoneri affronteranno l'Inter Under 23. Dopo il pareggio interno contro il Savoia, Auteri si difende in primo luogo da chi ritiene la sua squadra non in grado di proporre il gioco da lui desiderato: Non posso rispondere vagamente, non è molto corretto. Noi siamo squadra, se vuole far passare messaggio personale io accetto. Se non fossimo squadra, non saremmo secondi per tiri effettuati, terzi per possesso palla, e quasi ultimi per aspettative di gol, lo dicono numeri statistici. Avremmo dovuto fare 6,6 gol in più. Vedo quello che sono le nostre partite, non abbiamo fatto gol. Ci sono squadre che ottengono molto di più di quanto seminano. C’è delusione perché abbiamo fatto partite discrete e avremmo dovuto fare di più. La coralità di gioco impedisce agli avversari di impedire azioni importanti. Come percentuale di potenziale situazione da gol, noi siamo terzi. La classifica dice che noi siamo terzi. Ogni tanto devono esprimere pensieri e non sono d’accordo. Siamo corali, produciamo. L’importante è creare occasioni”.

Auteri si concentra poi sulla prossima avversaria: "L’Inter U23 ha giocatori che giocano anche in prima squadra, sono ben strutturati. Hanno sempre quattro giocatori esperti, di valore, e giovani strutturati. Giocano sempre allo stesso identico modo. È una squadra tosta, difficile, ma noi vogliamo fare una grande partita, una prestazione forse anche migliore delle altre. È una squadra di alto profilo. Andremo a cercare di imporre il nostro gioco, abbiamo messo a fuoco le loro attitudini. Il valore di questa squadra è arrivare tra i primi sei-sette, ma non si può fare subito. Valutiamo le prestazioni".