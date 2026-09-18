Prima convocazione con la nazionale spagnola per Josep Martinez, inserito dal ct Luis de La Fuente in un reparto portieri che può contare su Unai Simon e David Raya, in vista della quattro sfide di Nations League contro Inghilterra, Croazia (due volte) e Repubblica Ceca..

Una grande soddisfazione personale per l'estremo difensore dell'Inter, finito al centro di alcune critiche per i due errori grossolani commessi nelle ultime due partite contro Real Madrid e Udinese. Evidentemente, come Cristian Chivu, il selezionatore dei campioni del mondo ha guardato oltre queste due topiche premiando l'inizio di stagione dell'ex Genoa, promosso al ruolo di itolare dopo l'addio di Yann Sommer. 

Sezione: Focus / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 12:06
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.