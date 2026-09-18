Nel corso di un recente intervento radiofonico a TMW Radio, l'ex portiere Stefano Braglia ha analizzato le differenze tecniche tra Roma e Inter a poche ore dalla scontro diretto presso lo stadio Olimpico.

Braglia elogia i giallorossi

"In questo momento l'identità e la voglia che Gasperini infonde alla squadra è diversa da quella che ha l'Inter: vedo più equilibrio nei capitolini attualmente. Non dimentichiamoci che la perdita di giocatori d'esperienza come de Vrij, Acerbi e Darmian può avere un peso negli equilibri della difesa interista. I giallorossi davanti sono pericolosi. In questo momento sono molto vicini all'Inter e l'entusiasmo dell'ambiente può fare la differenza in questa partita. Detto questo, oggi scelgo l'estro di Dybala piuttosto che la forza di Lautaro Martinez e Thuram perché, se gioca Dybala che è il vero mattatore della partita, l'Inter non vince. Tuttavia, in queste sfide l'equilibrio è molto labile".

L'ex portiere comasco ha poi analizzato lo stato di forma di Josep Martinez, oggetto di critiche per le ultime prestazioni altamente negative: " Il portiere spagnolo è il vero problema dei milanesi? No! Contro i nerazzurri è facile arrivare in porta. Ha fatto errori Martinez, ma è messo in difficoltà anche dalla sua difesa che è poco esperta. Ecco perché è così ballerina".