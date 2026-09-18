Una formazione fatta per nove undicesimi. Manca poco più di un giorno all'inizio di Roma-Inter, in programma alle 18 di domani, e Cristian Chivu ha più o meno in mente come schierare la sua squadra, secondo Tuttosport.

"Ancora fiducia per Pepo Martinez tra i pali (Provedel avrà la sua occasione più avanti, ad ottobre), in difesa Bisseck, Akanji e Bastoni. A sinistra tornerà Dimarco, dubbio sull'altra fascia: Diouf, un po' stanco, potrebbe lasciar spazio a Luis Henrique; mentre uno tra Jones, Sucic e Mkhitaryan completerà il trittico di centrocampo composto da Barella e Zielinski".