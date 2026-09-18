A margine della presentazione del suo libro 'Il metodo Vincent(e)' presso il Teatro Sala Umberto I a Roma, Vincent Candela, ex giocatore giallorosso, ha parlato della grande sfida di domani all'Olimpico tra la squadra di Gian Piero Gasperini e l'Inter di Cristian Chivu ai microfoni di Radio Romanista: "Che sensazioni ho? I giallorossi possono certamente giocarsi questa partita. Siamo pronti. Ovvio che l’Inter ha qualcosa in più, ma siamo in casa, all’Olimpico, davanti al nostro popolo: ce la giochiamo... la vedo bene! Ci vediamo domani allo Stadio, lottiamo fino alla fine!". 

Sezione: News / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 22:07
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.