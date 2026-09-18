A margine della presentazione del suo libro 'Il metodo Vincent(e)' presso il Teatro Sala Umberto I a Roma, Vincent Candela, ex giocatore giallorosso, ha parlato della grande sfida di domani all'Olimpico tra la squadra di Gian Piero Gasperini e l'Inter di Cristian Chivu ai microfoni di Radio Romanista: "Che sensazioni ho? I giallorossi possono certamente giocarsi questa partita. Siamo pronti. Ovvio che l’Inter ha qualcosa in più, ma siamo in casa, all’Olimpico, davanti al nostro popolo: ce la giochiamo... la vedo bene! Ci vediamo domani allo Stadio, lottiamo fino alla fine!".