Si è concluso poco fa l'allenamento dell'Inter che come sempre è stato a grande intensità. Come fa sapere Sportmediaset, la squadra nerazzurra lascerà il centro sportivo di Appiano Gentile alle 16 per recarsi all'aeroporto di Malpensa dove prenderà un volo direzione Roma alle 17.30.

Per quanto concerne la probabile formazione titolare domani all'Olimpico, il grosso dubbio di Cristian Chivu è sulla fascia destra con Luis Henrique che sembra favorito su Andy Diouf. Curtis Jones è in vantaggio a centrocampo su Petar Sucic.

In casa giallorossa, due i dubbi nella testa di Gian Piero Gasperini: in difesa al posto del rientrante Evan Ndicka potrebbe essere confermato Leonardo Balerdi che ha fatto benissimo quando chiamato in causa. A destra dovrebbe giocare Wesley (ieri provato in quella zona), con Emanuele Lulli o Nahuel Molina a sinistra, per arginare la pericolosità di Federico Dimarco.

Sezione: Focus / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 13:37
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.