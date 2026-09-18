Quella di domani contro l'Inter sarà una grande occasione per la Roma di invertire il trend negativo nei big match, secondo Aldair: "E' troppo presto per dire chi vincerà lo scudetto - la premessa dell'ex difensore giallorosso a Sky Sport -. L'inter è la squadra da battere, e lo sapevamo già. Mi auguro che gli uomini di Gasperini possano fare una bellissima partita all'Olimpico, davanti ai loro tifosi. Ciò che è mancato l'anno scorso sono state le vittorie contro le grandi, quindi domani spero possa andare bene".

In seguito, Aldair ha parlato così dei cannonieri delle due squadre in testa alla classifica, Malen e Lautaro: "Chi è il più difficile da marcare? Entrambi, però il romanista quando prende la palla punta subito il difensore ed è un problema. Hanno due modi diversi di giocare, entrambi vedono la porta. Forse è meglio marcare Lautaro che l'olandese".