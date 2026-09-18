Non c'è John Stones, come prevedibile, nella lista dei convocati diramata questa mattina da Thomas Tuchel, ct dell'Inghilterra, in vista dei quattro match di Nations League contro Repubblica Ceca (29 settembre e 6 ottobre), Spagna (26 settembre) e Croazia (3 ottobre). Il difensore dell'Inter, infatti, è ai box per aver accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra nel match di lunedì scorso contro l'Udinese. Il club nerazzurro ieri ha reso noto il problema spiegando che le condizioni dell'ex giocatore del Manchester City saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Nell'elenco mancano anche Djed Spence, alle prese con la riatletizzazione e quindi non ancora al massimo della forma, e Curtis Jones, fuori per scelta tecnica.