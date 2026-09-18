Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita tra Frosinone e Como, ha parlato anche di Roma-Inter, big match in programma domani pomeriggio all'Olimpico.

"Guarderemo la partita - afferma -. Io da solo o con il mio staff. Il mio risultato perfetto? Io non guardo la partita perché penso che siano i nostri avversari, per me è un partitone. Sono le due squadre più forti per me in Italia. La Roma difensivamente e offensivamente soprattutto, visto i numeri. E l'Inter è l'Inter. La guardo perché mi piace il calcio e penso sarà incredibile. Non per altre ragioni".