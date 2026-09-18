La Procura Federale, dopo la Procura di Milano, chiede l'archiviazione del caso 'Arbitropoli', che aveva coinvolto Gianluca Rocchi e la società Inter. E la Procura di Monza fa lo stesso per le cosiddette “bussate” alla sala Var di Lissone durante alcune partite disputate tra il 2024 e il 2025. Ciò che è stato detto però contro i protagonisti e contro l'Inter però resta.