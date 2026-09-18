Un avvio di stagione devastante per Roma e Inter, entrambe in vetta a punteggio pieno dopo quattro turni con ben 25 segnati (13 i nerazzurri e 12 i giallorossi) e quella sensazione che il duello potrà durare fino alla fine. Per gli italiani l’Inter, campione in carica, è ancor ala grande favorita per lo scudetto: su Snai – riporta Agipronews - il bis di Lautaro e compagni raccoglie ben il 55% delle preferenze, seguiti proprio dalla Roma, ben lontana però, al 13%, stessa percentuale della Juventus.

Anche per il big-match dell’Olimpico, in programma sabato alle ore 18, i bookmaker vedono (leggermente) in vantaggio i nerazzurri, reduci da cinque successi consecutivi nella Capitale contro la Roma: un altro segno “2” si gioca a 2,55 su William Hill contro il 2,70 della quinta vittoria consecutiva degli uomini di Gasp, fatto successo solo due volte nella storia, l’ultima 12 anni fa. Sale invece a 3,50 il pareggio, assente da 11 sfide dirette. Con in campo i due migliori attacchi della Serie A, lecito prevedere spettacolo: in quota prevale l’Over, 1,60, sull’Under, visto nelle ultime due sfide dell’Olimpico, a 2,24. Proprio questi ultimi due incontri, disputati sempre nel girone di andata, sono terminati entrambi 0-1, risultato offerto a 11,00, mentre in pole c’è l’1-1, a 7,00.

MARCATORI

Roma-Inter è anche Donyell Malen contro Lautaro Martinez. L’olandese della Roma ha siglato già 6 gol in quattro turni, ben 20 in 22 partite di Serie A dal suo arrivo in Serie A, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore nello stesso periodo. Proprio Malen, a 2,25, comanda nella lavagna dei marcatori, seguito da Lautaro, capocannoniere in carica, proposto a 2,75. Occhi puntati anche su Marcus Thuram, 3 gol e 2 assist contro i giallorossi: la partecipazione attiva del francese in una marcatura è data a 2,40. Sfida anche tra i due re degli assist del campionato Paulo Dybala, primo a quota 4 e Andy Diouf che insegue a 3: il quinto passaggio vincente della Joya si gioca a 3,25, il poker del francese è fissato a 6 volte la posta.