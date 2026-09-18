Josep Martinez è una delle due novità che risaltano nella lista dei convocati di Luis de La Fuente, ct della Spagna, in vista dei quattro impegni in Nations League che attendono i campioni del mondo tra la fine di questo mese e l'inizio di ottobre. Una novità relativa per il selezionatore della Roja, per cui il portiere dell'Inter è una vecchia conoscenza: "Josep è stato con me nella nazionale Under 21 - ha ricordato in conferenza stampa Luis de la Fuente -. Riponiamo grande fiducia in lui; è un campione d'Italia, avendo vinto sia il campionato che la coppa nella passata stagione. È una soluzione assolutamente affidabile". 

In un altro passaggio della conferenza stampa, De La Fuente ha risposto così a chi gli chiedeva conto delle gerarchie del reparto portieri: "Abbiamo già analizzato i tre migliori portieri in lizza per il Pallone d'Oro. Dei dieci candidati, tre sono spagnoli (Unai Simón, David Raya e Joan García, ndr), è l'unico Paese a vantare un numero così elevato di rappresentanti. Guarda caso, tutti e tre hanno partecipato ai Mondiali. Ognuno di loro lo meriterebbe. Ma chiunque sceglieremo, possiamo stare tranquilli. Si tratta di tre dei cinque migliori portieri al mondo. Unai Simón è stato il miglior portiere del pianeta, ha infranto ogni record... Forse dovremmo puntare su di lui, ma anche gli altri sono dei 'super-portieri'". 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 13:03 / Fonte: as.com
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.