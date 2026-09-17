Il 10 ottobre 2026, al Meazza contro il Parma, John Stones dovrebbe essere a disposizione di Cristian Chivu. Il difensore inglese stamattina si è sottoposto agli esami strumentali presso la clinica Humanitas per conoscere l'entità dell'infortunio muscolare e l'esito è stato meno grave di quanto tenuto: risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.
Ergo, non è nulla di così grave e questo permette di definire i margini della prognosi, che non dovrebbe superare le 3 settimane anche se la sua situazione verrà monitorata giornalmente. L'obiettivo è rientrare dopo la sosta ma si andrà come sempre con estrema cautela.
Sezione: Copertina / Data: Gio 17 settembre 2026 alle 12:23
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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